Jayson Tatum, um dos melhores alas da NBA atual e jogador do Boston Celtics, fez uma tatuagem em homenagem ao filme "Life", considerando ele como o seu favorito. Na arte, dentro das letras que formam a palavra do longa, o atleta selecionou alguns personagens e, dentre eles, um interpretado por Will Smith no filme "Hitch", que reagiu à postagem de Tatum.