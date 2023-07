Do campinho atrás da casa da avó, quem a criou nos primeiros anos de vida, para os gramados e redes da Copa do Mundo Feminina! A atacante Ary Borges viveu um dia de sonho nesta segunda-feira (24) ao marcar três dos quatro gols da goleada do Brasil sobre o Panamá, pela estreia do torneio, e se emocionou ao relembrar todo apoio da família até aqui. A artilheira fez uma publicação no Instagram para agradecer as mensagens de carinho após a atuação de gala.