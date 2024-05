Artur Jorge emocionado após falar com neto (Foto: Reprodução / BotafogoTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 12:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O português Artur Jorge assumiu o comando do Botafogo no início de abril, após ser negociado com o Braga, de Portugal. Desde que chegou no Rio, o técnico português não tem visto sua família, que ficou em sua terra natal. Em vídeo recente publicado pelo clube, na BotafogoTV, Artur aparece muito emocionado enquanto faz ligação de vídeo com o seu neto e conta que já comprou camisas do Botafogo para o menino e toda a família.

Artur Jorge em ligação de vídeo com seu neto (Foto: Reprodução / BotafogoTV)

- Quando você vem pra cá? O vô quer te dar um abraço grande… O vô já comprou uma camisa do Botafogo pra você, sabia? Quando você vier, o vô vai dar pra você - conversou Artur com seu neto.

Em declarações recentes o treinador afirma que sua família é sua maior motivação e relembrou o quanto sente saudades deles, mas que se tranquiliza pois sabe que a chegada deles está próxima. O encontro já tem data marcada:

– Eles vêm no dia 24, os três filhos, os três netos, acompanhados. Vamos ter a família toda aqui para desfrutar não só o fato de estar no Rio, mas conhecer mais de perto a história e os momentos do Botafogo. Já comprei camisa para ele, para todos os netos, filho e genro também. Vamos ter uma família botafoguense aqui junto de mim, para matar a saudade e desfrutar – disse Artur Jorge sobre a chegada do neto e da família na capital carioca.

