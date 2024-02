Arrascaeta e Camila estão juntos há 10 anos e iniciaram as celebrações no dia 19 de dezembro, quando se casaram no civil. Já no dia 27, o casal selou a união no religioso. O calendário de cerimônias se encerrou com uma grande festa no dia 29 de dezembro, em hotel de luxo e isolado em Punta Del Este, no Uruguai, onde nasceram.