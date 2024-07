Arnaldo conta bastidores do 7 a 1 na Globo e revela reações de Casagrande e Ronaldo

Arnaldo Cezar Coelho participou da transmissão do 7 a 1 na Copa de 2014 (Foto: Reprodução)







Publicada em 08/07/2024

O ex-árbitro Arnaldo Cézar Coelho relembrou a transmissão do 7 a 1 sofrido pelo Brasil contra a Alemanha, que completa 10 anos nesta segunda-feira (8). Em conversa no "Charla Podcast", o comentarista de arbitragem relembrou as reações de Walter Casagrande e Ronaldo na cabine de transmissão da Globo.

- O Galvão narrava, olhava para mim e fazia aquela careta… Eu olhava para o Ronaldo, ele estava perplexo, e olhava para a direita, o Casagrande chorando. Aquele dia foi um terror. Meus filhos tinham pego um avião para ver o jogo, tinha se criado uma expectativa. Parecia treino, os caras entravam tabelando, parecia jogo de profissional contra crianças - relembrou Arnaldo.

A Alemanha goleou a Seleção Brasileira no dia 8 de julho de 2014, na semifinal da Copa do Mundo, no Mineirão. Muller, Khedira, Klose, Kroos (2) e Schurrle (2) marcaram os gols para os alemães. Oscar diminuiu para o Brasil. A equipe de Felipão ainda perdeu a disputa do terceiro lugar para a Holanda, enquanto a Alemanha venceu a Argentina na final.