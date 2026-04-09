Felipe Fernandes de Lima, árbitro que autorizou duas saídas de bola ao Palmeiras em partida contra o Fluminense, falou mais uma vez sobre o ocorrido na quarta rodada do Brasileirão. Durante o julgamento no STJD e em matéria divulgada pelo "UOL", o profissional alegou que, além de virar piada nas redes sociais, foi prejudicado financeiramente por ficar afastado dos gramados.

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O lance ocorreu no início do segundo tempo. Como o Fluminense havia vencido o sorteio e escolhido o campo na etapa inicial, a posse de bola no recomeço deveria ser do Tricolor, mas o Palmeiras acabou dando a saída pela segunda vez no jogo.

Palmeiras e Fluminense se enfrentaram na quarta rodada do Brasileirão (Foto: Luças Merçon / Fluminense F.C.)

- Foi um equívoco da minha parte, eu como líder da minha equipe. Mas isso é de observação de todos, assistentes, VAR. Eu fui induzido pelas equipes. Foi feito um sorteio, o Fluminense ganhou, escolheu o lado do campo, e o Palmeiras saiu com a bola. No segundo tempo, por descuido, falta de atenção da minha parte e não um erro de regra, eu me posicionei para o lado correto de saída. Só que vendo todo o posicionamento de ambas as equipes, nenhum questionamento, não consegui identificar ou perceber. Por esse descuido, o Palmeiras iniciou com a bola novamente… - explicou Felipe.

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- Não trouxe danos às equipes, à partida ou ao futebol. Não teve prejuízo nenhum para as equipes. Para mim, sim. A partir desta rodada, fiquei afastado. Eu fiquei cinco rodadas fora. Só voltei na rodada de número 10… - acrescentou o árbitro

- Fui informado por redes sociais, meus amigos me mandando. A gente passa a ser chacota, né, o meu rosto em todos os lugares… - encerrou.

Saiba como foi o julgamento

Enquadrado no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por 'deixar de observar as regras da modalidade', o árbitro Felipe fez parte da sessão na 2ª comissão disciplinar. Suas desculpas perante o tribunal foram fundamentais para que a punição fosse, em primeira instância, fixada no patamar mínimo e com isso a pena inicial de 15 dias de gancho foi convertida apenas em uma advertência.

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— Sim, (tentei avisar) duas vezes, mas o juiz (Felipe Fernandes de Lima) me falou que eu não tinha que falar com ele, porque se não eu ia tomar cartão de novo. Eu gritei para ele, mas ele não escutou. Já tinha recomeçado o jogo. São coisas que também temos que estar um pouco mais atentos nesse sentido — declarou o jogador.

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