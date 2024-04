Apresentador detona punição a Gabigol, mas critica atacante do Flamengo: ‘Arrogante’

Gabigol pode voltar a jogar pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Flamengo, Gabigol pode voltar a atuar pelo clube após conseguir efeito suspensivo para a punição do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. O apresentador Thiago Asmar criticou a sanção de dois anos imposta ao jogador, mas detonou a postura do centroavante rubro-negro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Gabigol está de volta para acabar com essa palhaçada dessa comissão antidoping brasileira fajuta. Só me faltava punir jogador porque é marrento. Tá de sacanagem. Tem que ser punido quem é dopado. A Corte Arbitral do Esporte prova que a comissão de antidoping fez um papel ridículo - começou.

- O Gabigol é marrento, é chato, o Gabigol é de uma marra arrogante, sim. Não é meu amigo pessoal. Mas nenhum jogador pode ser punido por ser marrento. Nenhum jogador pode ser punido porque desagradou a equipe antidoping. Foi um absurdo essa punição - completou o jornalista da Jovem Pan.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Gabigol, em abril de 2023, não colaborou com a realização de um exame antidoping surpresa, a ser realizado durante treinamento. Neste caso, houve infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, referido a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".