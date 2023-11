O jogo entre Flamengo e Atlético-MG, nesta quarta-feira (29) será comandado por Ramon Abatti Abel, fato que causou revolta no apresentador Thiago Asmar, o "Pilhado". Em programa da "Jovem Pan", o jornalista detonou a CBF pela escalação do árbitro no duelo, e relembrou um possível erro do profissional.