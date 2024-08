Apresentador da ESPN quebra silêncio após boatos de participação em ‘A Fazenda’

Luciano Amaral é apresentador da ESPN desde 2017 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Apresentador da ESPN, Luciano Amaral movimentou as redes sociais na última quarta-feira (29) ao comentar a chance de participar do reality show "A Fazenda". Através do "Instagram", o paulista de 44 anos rechaçou a possibilidade de ser um dos peões do programa da Record.

- Essa história de "A Fazenda"... Lógico que não. Peguei uma foto antiga aí só para zoar. Vocês também inventam cada uma, hein? Lógico que eu não vou para "A Fazenda", nada disso. Pelo amor de Deus - comentou Luciano Amaral.

Os boatos da participação de Luciano no reality surgiram após uma declaração do diretor do programa, Rodrigo Carelli. Nas redes sociais, o profissional escreveu: "Mais uma dica! Esse futuro peão foi uma das crianças mais famosas do século 20 e nunca deixou de trabalhar na TV".

Antes de atuar como apresentador, Luciano Amaral deu vida a Pedro, personagem icônico do programa infantil "Castelo Rá-Tim-Bum". Depois da passagem marcante pela série da TV Cultura, o ator trabalhou em outras emissoras, como SBT, Band e Rede TV!.