Após saída conturbada do Desimpedidos, Bolívia fecha com novo canal esportivo; saiba mais

Bolívia deixou a produtora NWB no ano passado e agora faz parte da CazéTV (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 18:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O influenciador "Bolívia Zica", que marcou época no "Desimpedidos", acertou com outro canal esportivo. Nesta quinta-feira (21), o apresentador foi anunciado como novo reforço da CazéTV, que é detentora de direitos de transmissão de alguns torneios no país.

- Salve, Brasil. Passando para contar uma novidade para vocês. A partir de agora a CazéTV, a LiveMode, é minha nova casa. Agora vocês me acompanham por lá. Vamo que vamo, Brasil - comemorou o apresentador nas redes sociais.

Bolívia foi demitido da "NWB", produtora dos canais Desimpedidos e Camisa 21, em maio do ano passado. O influenciador alegou ter sido pego de surpresa com a decisão da empresa, mas afirmou que a relação com o canal já não estava boa "há muito tempo".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O influenciador já havia feito participações pontuais em coberturas pela CazéTV, mas agora faz parte da equipe do canal em definitivo. No Desimpedidos, Bolívia fez dupla com o ex-BBB Fred Bruno por vários anos, até assumir protagonismo no canal Camisa 21.