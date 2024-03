Antes de iniciar a coletiva no Maracanã neste domingo, o técnico pediu a palavra para fazer um pronunciamento, se retratando sobre o que havia dito sobre o caso Daniel Alves, que foi condenado na Espanha por agressão sexual a uma jovem de 24 anos. O treinador havia dito após o triunfo no clássico Fla-Flu no domingo passado que não poderia julgar o ex-jogador, mas que quem erra deve ser punido.