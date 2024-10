Adriano contou a verdade sobre a história da queimadura, que ocorreu na época em que o jogador jogou pelo Flamengo (Foto: Cleiby Trevisan/Paramount)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Em 2009, Adriano Imperador apareceu no centro de treinamento do time com uma queimadura no pé, às vésperas de um jogo importantíssimo do Brasileirão. Enquanto os veículos de imprensa afirmavam que o machucado dele era pelo contato com o escapamento de uma moto, o atacante negava. Porém, 15 anos depois a verdade veio à tona, e o ídolo rubro-negro confirmou a versão da mídia.

Precisando vencer para continuar vivo na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo, enfrentou o Corinthians sem a presença de Adriano. O atacante foi desfalque devido a uma queimadura na parte interna do calcanhar do pé esquerdo entre quarta e quinta-feira daquela semana.

- Um vai falar que foi em uma churrasqueira, outro vai falar que foi na moto. Vão dizer que é por isso ou aquilo, mas tenho minha consciência tranquila. Estava em casa, e tem umas luzes que ficam no jardim. Estava passando e, quando virei, meu pé encostou na lâmpada. Se fosse de escapamento, eu falaria. Espero que tenham o bom senso de não começar a inventar um monte de coisas -, afirmava o camisa 9 do Rubro-Negro a época.

No fim das contas, o Flamengo venceu o Corinthians, e seguiu na sua arrancada no Brasileirão, até a última rodada, quando derrotou o Grêmio por 2 a 1, e conquistou o título nacional. Apesar do caso da queimadura, Adriano foi muito importante durante toda a campanha do clube carioca.

Na última quinta-feira (11/10), eles se reencontraram e o defensor pediu para o atacante autografar a chuteira rasgada usada na decisão de 15 anos atrás.

- Lembra disso, que eu rasguei aqui atrás? Que eu fui na moto e falei que foi na luz. Falei que foi na luz do jardim de casa. Mentira da porra -, confessa Adriano Imperador, em vídeo nas redes sociais, enquanto ria e apontava para o calcanhar da chuteira rasgada.

