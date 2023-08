Nesta segunda-feira, o ex-atacante Carlinhos Bala foi anunciado pelo Recife Mariners e agora é atleta de futebol americano. Mesmo com seus 1,62m o "Rei de Pernambuco", como é conhecido, irá se aventurar no novo esporte. Carlinhos tem 43 anos e chega no time para atuar na posição de kicker,. O anúncio foi feito pelas redes sociais do Recife Mariners.