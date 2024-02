Nesta segunda-feira (5), Cristiano Ronaldo completa 39 anos. O Lance! conversou de forma exclusiva com uma personalidade que nunca escondeu o amor e o apoio ao craque.Fred Bruno, jornalista, influenciador e um dos grandes nomes do canal "Desimpedidos", contou um pouco sobre sua relação com atleta - que virou até mesmo homenagem ao seu filho, Cris.