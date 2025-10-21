Ao L!, comentarista Marcelo Rodrigues se pronuncia sobre saída da Globo

O comentarista Marcelo Rodrigues é o convidado da transmissão do Lance! para o confronto entre Paraná x Passo Fundo, desta terça-feira (21), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Durante o abre-jogo, o comunicador contou como foi a saída da Rede Globo.

Marcelo Rodrigues marcou época ao comentar a modalidade na tela da emissora carioca. O início da carreira como comentarista aconteceu em 1998, tendo participado de momentos marcantes da história do futsal brasileiro. A saída da Globo aconteceu neste mês de outubro, após 27 anos de parceria.

- Eu não fico ressentido por nada, tenho só a agradecer por esse grupo ter feito minha imagem ser tão conhecida. Eu sei o valor que eu tenho, do que eu fiz pela modalidade, do que vou continuar fazendo, isso eu sei. Eu tenho essa consciência. Fica uma tristeza, porque eles poderiam ter me aproveitado de uma forma diferente, em outra área. Eu sou eclético, conheço futebol, trabalhei com futebol e essa oportunidade não me foi dada - começou Marcelo.

- Mas a minha diretoria pessoal foi muito respeitosa. Então, não dá também para ficar totalmente chateado, tem que entender também o motivo deles. Eles não fecharam com a Liga Nacional de Futsal esse ano, então são 45 jogos que eu deixei de comentar esse ano. E não fecharam para o ano que vem, aí são mais 45 jogos. Então, fica muito difícil uma empresa pagar um funcionário que já estava há 27 anos, com um salário alto para os padrões do futsal - completou.

Paraná x Passo Fundo

Paraná Clube e Passo Fundo se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Lance! transmite a partida, ao vivo e com imagens, com pré-jogo a partir das 19h (de Brasília) no Youtube. O jogo começa às 20h e conta com a participação do comentarista Marcelo Rodrigues, uma das vozes mais conhecidas da modalidade no país.

A audiência do Lance! terá a oportunidade de acompanhar a análise de um profissional com uma trajetória lendária na cobertura esportiva, notavelmente no Sportv e no Grupo Globo. Marcelo Rodrigues traz na bagagem a experiência de ter comentado nada menos que 27 edições da Liga Nacional de Futsal, 27 Taças Brasil, 20 Copas Américas e 7 Campeonatos Mundiais da modalidade.