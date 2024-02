- Problema do Botafogo não é de resultado. É de enredo. Ser quinto no Brasileiro? Tá legal. Mas do jeito que foi… coisa horrorosa. Trazer um empate de Cochabamba? Tá beleza. Mas do jeito que foi… Os resultados estão ok. A maneira como são atingidos que é horrorosa! - escreveu o apresentador.