Ex-jogador da Seleção elogia Endrick, mas dá bronca no atacante: ‘Tem que aprender’

Endrick tirou a camisa ao comemorar o terceiro gol da Seleção (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 00:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Endrick marcou o gol da vitória da Seleção Brasileira sobre o México, neste sábado (8), nos Estados Unidos. Após balançar as redes, o atacante tirou a camisa na comemoração e levou o cartão amarelo. Pentacampeão do mundo em 2002 e comentarista da Globo, o ex-jogador Ricardinho criticou a atitude do centroavante.

- Iluminado. Além de decisivo, o Endrick é iluminado. Agora, independente da emoção de fazer o gol, de dar a vitória ao Brasil, de ser jovem, ele não pode tirar a camisa. Ele tem que aprender a se equilibrar. Está vestindo a camisa da Seleção, em qualquer comemoração ele tem que ter esse equilíbrio - comentou Ricardinho.

O Brasil vencia o amistoso até os 46 do segundo tempo, quando Ayala deixou tudo igual. A partida parecia se encaminhar para um empate, quando Vini Jr fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Endrick, que marcou de cabeça. O gol do atacante do Real Madrid saiu aos 50 da etapa final e garantiu a vitória brasileira.