Ana Thaís Matos manda recado à diretoria do Fluminense após nova derrota

Ana Thaís Matos comentou o jogo entre Fluminense e Grêmio (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 18:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e se afundou ainda mais na lanterna do torneio. Desta vez, a derrota foi para o Grêmio, por 1 a 0, neste domingo (30), em Caxias. Comentarista do jogo na Globo, Ana Thaís Matos mandou um recado à diretoria do clube carioca sobre o assunto "novo técnico".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A diretoria tem que agir rápido. Infelizmente, a realidade do futebol brasileiro exige que o técnico interino dê a resposta muito rápido. Os dois jogos do Marcão, essa resposta não deu resultado, nem performance. Em nada o Fluminense mostrou que melhorou depois que trocou o treinador - começou Ana Thaís.

- Claro, é pouco tempo, tem desfalques, mas ainda assim, é algo que precisa reagir mais rápido. A diretoria tem que olhar para o mercado e decidir se vai efetivar o Marcão, o que eu acho difícil nesse momento, ou se vai buscar outro o mais rápido possível. A zona de rebaixamento não negocia com o fracasso - completou.

➡️Titular do Fluminense é criticado por falha contra o Grêmio: ‘Das mais grotescas’

Com o resultado, o Fluminense estacionou nos seis pontos, na última posição do Brasileirão. No início da última semana, o Tricolor demitiu o técnico Fernando Diniz, após a derrota para o rival Flamengo. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Vasco, com 11 pontos.