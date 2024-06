Titular do Fluminense é criticado por falha contra o Grêmio: ‘Das mais grotescas’

Thiago Santos foi criticado por furada em Fluminense x Grêmio (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 17:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance do meia Thiago Santos, do Fluminense, foi criticado pelo jornalista José Ilan, neste domingo (30), contra o Grêmio. No primeiro tempo, o jogador teve uma clara chance de gol, mas furou a bola. O comentarista não perdoou a jogada do camisa 29, em Caxias.

- É uma das furadas mais grotescas e fora de hora de todos os tempos - escreveu o jornalista, que é torcedor do Fluminense, logo após o lance.

O lance aconteceu aos 37 minutos, após cobrança de falta de Terans. Marchesín espalmou para dentro da área e a bola sobrou para Thiago Santos, que tentou pegar de primeira e furou. Além do jornalista, outros torcedores do Fluminense ficaram irritados com a jogada.