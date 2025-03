Escalações de Bahia x Corinthians: Ramón Díaz escala apenas um titular

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As escalações dos dois times para a partida que começa às 20h (de Brasília) na Casa de Apostas Fonte Nova, em Salvador, já estão definidas.

O técnico Rogério Ceni fez algumas mudanças no Tricolor de Aço, especialmente na defesa. O time chega em boa fase após vencer o Campeonato Baiano e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Além disso, na última quarta-feira (26), os reservas superaram o Ceará por 3 a 2, em triunfo que garantiu classificação antecipada para as oitavas da Copa do Nordeste.

O Bahia vai a campo com Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

O Corinthians também chega animado depois de conquistar o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras na final, jogada na última quinta-feira (27) em Itaquera. A expectativa do clube é que a equipe tenha um bom desempenho no Brasileirão, depois de passar a maior parte da temporada passada lutando para não ser rebaixado.

Para esse primeiro jogo, o time terá apenas Yuri Alberto como titular, com o restante da equipe formado por reservas. Ramón Díaz escalou o Corinthians com Matheus Donelli; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Hugo; Maycon, Bidon e Alex Santana; Romero, Yuri Alberto e Talles Magno.

