- Se é isso que a gente quer daqui pra frente. Se é de uma comissão técnica que detém todo o poder em cima do time, das escolhas, das convocação, se vai ter alguém acompanhando o trabalho da comissão técnica, se for a Pia que continua no comando até a próxima olimpíada que é daqui a pouco, porque é muito decepcionante por tudo que o Brasil viveu nos últimos 4 anos de investimento no futebol feminino, na Seleção Brasileira com uma estrutura incrível de trabalho enfrentando todas as seleções top 10 do mundo, o Brasil cair na primeira fase em um jogo muito ruim contra a Jamaica, muito ruim com a França, o Brasil caiu para ele mesmo nessa Copa do Mundo e a história da Seleção Brasileira é gigante e nenhuma técnica é maior que a Seleção Brasileira - afirmou.