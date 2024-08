Ana Thaís Matos chora copiosamente na transmissão de Brasil e Espanha nas Olimpíadas

Ana Thaís Matos se emocionou durante a transmissão de Brasil e Espanha pelas Olimpíadas (Foto: Reprodução / Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro (RJ)

A classificação para uma final olímpica mexe com todo mundo que assiste a este momento. A vitória do Brasil sobre a Espanha que garantiu a vaga da equipe na final das Olimpíadas deixou a comentarista da TV Globo, Ana Thaís Matos extremamente emocionada. A jornalista não conseguiu segurar o choro durante a transmissão.

- Fazem seis anos que eu estou aqui na TV Globo. Eu comecei aqui como comentarista para comentar a Copa do Mundo Feminina e eu sonhei muito em estar aqui neste momento, de estar em uma final olímpica. Não tem nada e nem niguém que me tire este sentimento de olhar essas mulheres, porque eu sou fã delas. (...) Eu estou sem saber me comportar, eu não tenho decoro neste momento. Estou de fato muito emocionada - disse a comentarista.

Na tarde desta terça-feira (6), a equipe comandada por Arthur Elias dominou a Espanha, venceu por 4 a 2 e segue na luta pela inédita medalha de ouro. Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin marcaram para o Brasil, enquanto Paralluelo, duas vezes, descontou para as adversárias.

Ana Thaís Matos é comentarista da Globo desde 2018 (Foto: Reprodução)

Com o resultado, a Amarelinha enfrenta os Estados Unidos, no próximo sábado (10) às 12h, na decisão do dos Jogos Olímpicos. As atuais campeãs da Copa do Mundo, por sua vez, encaram a Alemanha na disputa pelo bronze da competição na sexta-feira (9), às 10h - todos os jogos no horário de Brasília.