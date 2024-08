Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro

Uma das polêmicas do último fim de semana ficou por conta da declaração do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, após a pergunta de uma jornalista em coletiva de imprensa. Na ocasião, o treinador afirmou que "só deve satisfação a três mulheres". Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você e torcedora ilustre do Palestra, mandou um recado ao técnico no programa desta segunda-feira (26).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não sei em Portugal, mas aqui no Brasil quando a gente ocupa uma função de chefia e no futebol, que é uma coisa popular e todo mundo gosta de saber as coisas... Se você é técnico, você tem a obrigação de dar satisfação para quem quer que seja

Ana Maria Braga recebe presente do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram Leila Pereira)

Entenda o caso

Durante a entrevista coletiva após a vitória contra o Cuiabá, no último sábado, a jornalista perguntou a Abel Ferreira sobre a lesão de Mayke, que havia deixado o gramado ainda no primeiro tempo. Contudo, o treinador português se esquivou da pergunta e deu uma resposta que repercutiu mal.

Assista ao vídeo no topo da página e confira as aspas;

Dentro de campo, o Palmeiras goleou o Cuiabá por 5 a 0, no Campeonato Brasileiro. O torneio é o único que restou para o Alviverde na temporada. Nas últimas semanas, a equipe de Abel Ferreira foi eliminada da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e da Libertadores, diante do Botafogo.