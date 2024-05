Amigão se emociona ao falar da morte de Antero Greco: ‘Não era a hora ainda’

Paulo Soares e Antero Greco marcaram época no comando do SportsCenter (Foto: Divulgação/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 13:05 • São Paulo (SP)

O apresentador Paulo Soares, o Amigão, se emocionou ao falar na ESPN sobre a morte do jornalista Antero Greco, nesta quinta-feira (16). Eles formaram uma dupla icônica no comando do programa SportsCenter.

Paulo Soares entrou ao vivo, por telefone, e afirmou que ainda tinha esperança de que Antero teria mais tempo.

- Vamos dar risada, gente! Como é que eu posso falar alguma coisa agora. O Antero chegava sempre em cima da hora, era irritante. tinha vontade de arrebentar ele. Agora acabei de escrever: 'Poxa, Antero, você gostava tanto de chegar em cima da hora, por que você foi embora agora? Por que sair tão cedo? Não era hora ainda - disse, acrescentando:

- Tudo bem que já estávamos esperando a notícia, mas a gente sempre tinha uma esperança que a coisa fosse empurrada mais mais para frente O grande sonho dele era poder acompanhar um pouco da vida, é muito triste. Eu não sou a pessoa indicada para falar agora.

Paulo Soares ressaltou que o sentimento é de vazio, mas que tem certeza de que Antero estará sempre ao seu lado.

- Estava comentando com a mulher do Antero, Leila, que aquele sentimento de vazio, de ficar sem chão, claro que o vazio chega agora, o chão fica torto, mas eu falei para a Leila: 'Ele está com a gente, tenho certeza de que ele está aqui do nosso lado, ele vai ser o nosso chão'. Ele é um cabeçudo, não podia ter feito isso com a gente agora - afirmou.

O Amigão também agradeceu aos fãs que sempre os acompanharam:

- São 40 anos de amizade, 30 de ESPN e 20 de SportsCenter. Hoje a gente tem convicção de que graças ao fã de esportes e de todas as pessoas que estiveram com a gente, a gente tem que agradecer muito e com muita humildade, e sabemos hoje que formamos a maior dupla da história da TV brasileira, e isso ninguém poderá tirar do Antero, ninguém vai poder tirar de mim. Graças a essa gente toda que durante 20 anos viramos a madrugada para fazer o SportsCenter.