Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Antero Greco, que marcou época na ESPN, morreu nesta quinta-feira, aos 69 anos. O apresentador formava dupla icônica com Paulo Soares, o "Amigão", no comando do "SportsCenter". O Lance! relembra alguns momentos engraçados protagonizados pelos dois

Antero Greco e Amigão formavam uma dupla de bancada carismática na ESPN (Foto: Divulgação/ESPN)

MILTON CARAGLIO

Em 2016, o São Paulo negociava a contratação do atacante Milton Caraglio. Ao noticiar a situação, Amigão enfatizou o sobrenome do jogador, de mesma pronúncia do palavrão brasileiro. A cena viralizou nas redes sociais e é lembrada até hoje por internautas.

- O São Paulo está perto de acordo com o atacante argentino Milton Caraglio... Vai ser difícil falar o nome. Não vai dar certo isso - disse Amigão.

- Mas você não precisava encher a boca pra falar o nome dele, agora se vira. Você falou com entusiasmo - brincou Antero, levando o parceiro às risadas.

MORENO LONGO E ROLÃO PRETO

Durante papo sobre futebol internacional, Amigão caiu nas gargalhadas ao citar dois técnicos estrangeiros. O primeiro, o italiano Moreno Longo, que comandou o Torino, em 2020, e o segundo, o português Joaquim Rolão Preto, que treinou o Portimonense no mesmo período. Antero também não aguentou e riu da situação ao vivo.

GOLEADA DA CHINA NO BUTÃO

Ao comentar um torneio de seleções na Ásia, Amigão noticiou que "A China enfiou 12 no Butão", levando Antero às gargalhadas.

- Fiquei até tonto. Acabou com o Butão - brincou Antero, em meio a risadas.

LUIS PICAMOLES

Antero e Amigão também não se aguentaram com o nome de um jogador de rúgbi francês. A dupla caiu na gargalhada quando o comentarista Antônio Martoni falou o nome do atleta Luis Picamoles.

Relembre alguns dos momentos:

