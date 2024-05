Morre o jornalista Antero Greco, aos 69 anos

(Foto: Reprodução/ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 09:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Morreu nesta quinta-feira (16) o jornalista Antero Greco, aos 69 anos, em São Paulo. O profissional marcou época nos canais ESPN, onde trabalhou durante 30 anos da carreira.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Formado pela USP, Antero iniciou a carreira no Estadão e também somou passagens por veículos como o Popular da Tarde, Diário de São Paulo, Folha de São Paulo e Band.

Antero chegou à ESPN em 1994 à convite de José Trajano. No canal, fez parte da criação do programa Futebol no Mundo e participou da cobertura de grandes eventos, como as Copa do Mundo de 2002, 2006, 2010 e 2014.

O jornalista ganhou ainda mais notoriedade depois que passou a integrar a ancorar o programa "SportsCenter". Ao lado de Paulo Soares, o "Amigão", Antero chamava atenção pela descontração e irreverência no comando da atração.

Em 2022, Antero Greco teve um mal-estar ao vivo durante o SportsCenter. O jornalista ficou afastado das atividades durante um tempo e, desde o retorno, vinha apresentando o programa de casa.

➡️ Morre Washington Rodrigues, o Apolinho, aos 87 anos

Jornalista Antero Greco morre aos 69 anos (Foto: Divulgação / ESPN)