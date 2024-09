Allan é cornetado por jornalistas após Grêmio x Flamengo: ‘Não tem condição’

Allan teve outra atuação ruim pelo Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 20:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Com time formado por reservas, o Flamengo perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre, por 3 a 2. Um dos jogadores mais criticados na partida deste domingo (22) foi o meia Allan. Nas redes sociais, jornalistas cornetaram o jogador pela atuação na derrota na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No lance do primeiro gol do Grêmio, na etapa inicial, Allan perdeu uma dividida na entrada da área. Contratado no ano passado, o meia de 27 anos nunca conseguiu se firmar como titular absoluto no Flamengo. Desde que chegou ao Rubro-Negro, são 50 partidas, sem gols ou assistências.

Veja o comentário dos jornalistas: