O ex-jogador Alexandre Pato, atualmente comentarista do SBT, se prontificou a custear o translado de Juliana Marins, jovem de 26 anos que faleceu durante uma trilha no topo de um vulcão na Indonésia. A brasileira foi encontrada morta nesta terça-feira (24), confirmado pela família e pelo Itamaraty, após quatro dias desaparecida no vulcão Rinjani.

O acidente gerou comoção nas redes sociais, e o ex-atacante de Internacional e São Paulo se ofereceu a pagar para trazer o corpo da jovem de volta ao país. A informação foi divulgada pelo perfil de entretenimento "Alfinetei", no Instagram. De acordo com a página, Alexandre Pato entrou em contato com a família de Juliana Marins oferecendo ajuda financeira para realizar o translado.

— Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família — disse Pato.

Resgate de Juliana Marins

Alexandre Pato se oferece para pagar translado de Juliana Marins

Natural de Niterói (RJ), Juliana Marins, dançarina de pole dance e publicitária formada pela UFRJ, estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro, tendo passado por Filipinas, Tailândia e Vietnã. O acidente ocorreu enquanto ela e uma amiga realizavam uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

Os relatos mais recentes indicavam que ela havia despencado ao menos 600 metros desde o ponto onde caiu e se encontrava “em um desfiladeiro profundo, com rochas soltas”. A operação para recuperar o corpo de Juliana durou mais de sete horas, segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas). A missão foi finalizada na manhã desta quarta-feira (25), no Brasil, noite na Indonésia.

Juliana havia caído durante uma trilha na sexta-feira (20), mas, devido às condições climáticas e à geografia do local, o resgate demorou quatro dias para ser concluído. A morte foi confirmada pela família na última terça-feira.