As ações que, por ocasião do desenvolvimento de uma prova, competição ou espetáculo desportivo ou próximo da sua celebração, ou nos recintos desportivos, nas suas imediações, ou nos meios de transporte público em que se possa deslocar aos recintos desportivos , suponhamos Assédio, entendendo-se como tal qualquer conduta indesejada relacionada com a origem racial ou étnica, geográfica ou social de uma pessoa, bem como com a religião ou convicções, deficiência, idade, sexo ou orientação sexual de uma pessoa, que tenha por objetivo ou consequência violar sua dignidade e criar um ambiente intimidador, humilhante ou ofensivo.