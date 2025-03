Advogada dá detalhes de suposto affair com Payet e diz por que expôs relação

A advogada Larissa Ferrari ganhou as manchetes nos últimos dias após revelar um suposto romance com o meia Dimitri Payet, do Vasco. Ao portal "LeoDias", a mulher alegou que se relacionava há alguns meses com o francês, que é casado e tem quatro filhos. Na última quinta (19), Larissa foi às redes sociais, afirmou que não traiu o agora ex-marido e revelou o motivo de ter exposto a relação com o atleta.

- Quando eu conheci o Payet, eu estava casada, mas a gente não se envolveu enquanto estava casada. Inicialmente, nós fomos amigos, era conversa, apoio um ao outro. Somente quando eu me separei que começamos a ficar juntos fisicamente, nos envolvendo. Até então, a gente se tratava apenas como amigos. A gente acabou criando um laço. Se fosse só envolvimento físico, não teria se tornado tudo que se tornou - começou Larissa.

- Em momento nenhum eu tinha traído meu ex-marido. Meu relacionamento era extremamente conturbado, mas isso não vem ao caso. E a única razão pela qual eu resolvi expor tudo isso foi porque eu fiquei receosa, por ele ser uma pessoa muito influente, por eu não saber o que poderia acontecer. Foi só por isso, porque eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não ganho nada com isso. Na verdade, isso para mim é péssimo - completou.

Quem é Larissa Ferrari, suposto affair de Payet?

Catarinense, Larissa é torcedora do Vasco e começou a acompanhar futebol em 2008. Nas redes, a advogada soma cerca de 40 mil seguidores e não esconde o amor pelo Cruzmaltino. Um vídeo de novembro de 2024 em que Larissa aparece nos arredores de São Januário voltou a viralizar após a repercussão do caso. Na gravação, um influenciador questiona uma amiga da advogada sobre quem seria o jogador mais atraente do elenco. A amiga responde "Léo Jardim", e Larissa rebate: "Eu acho outro, mas não posso falar".