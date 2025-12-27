Renato Gaúcho explica demissão no Fluminense: 'Por isso que eu saí'

O técnico Renato Gaúcho voltou a comentar publicamente sua saída do Fluminense e deixou claro que não pretende assumir um novo trabalho no curto prazo. Em participação no Jogo das Estrelas, neste sábado (27), o treinador afirmou que a decisão de deixar o Tricolor passou diretamente pelo desejo de descanso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Eu quero ter mais 2, 3 meses de férias. Quero curtir minha família, meus amigos, meu futevôlei, meu chopp. Até por isso que eu saí do Fluminense. Eu tenho vários projetos. Em março ou abril eu decido o que fazer.

A fala reforça o que já vinha sendo tratado nos bastidores à época da saída: o desgaste acumulado ao longo da temporada e a prioridade pessoal por um período maior longe da rotina intensa do futebol. Renato não descartou novos trabalhos, mas indicou que qualquer definição sobre o futuro só acontecerá no segundo trimestre do ano de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Perfil de mercado do Fluminense mostra mudança

Saída de Renato Gaúcho do Fluminense

Em entrevista coletiva, o treinador anunciou que pediu pediu demissão do cargo após a eliminação da equipe nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (23), diante do Lanús. Renato pegou a todos de surpresa com o pedido de demissão. O treinador juntou os jogadores e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em roda após o empate com o Lanús e comunicou a saída. Internamente, ninguém esperava a posição do técnico.

Renato Gaúcho em entrevista coletiva após derrota do Fluminense para o Lanús (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)