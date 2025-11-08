Fórmula 1: Adriane Galisteu manda recado à família de Senna em nova série

A apresentadora Adriane Galisteu recordou a história envolvendo o relacionamento com Ayrton Senna na nova série da HBO MAX, "Meu Ayrton". Na produção, a modelo falou sobre a relação turbulenta com a família do piloto após a morte do ídolo brasileiro, em 1994. Nos minutos finais da atração, Galisteu deixou claro que está "de coração aberto" para conversar com parentes de Senna.

continua após a publicidade

➡️ Adriane Galisteu revela conversa com Senna sobre fim de namoro com Xuxa

- É uma história que mexe muito comigo e ela dói. E ela dói para todo mundo, não só para mim. Eu sou muito grata a tudo que me aconteceu. E eu continuo dizendo, que se a família dele me ligar para tomar um café, eu largo o que eu estiver fazendo para encontrar com eles. Eu me sinto pronta, livre e de coração aberto, como sempre foi. Eu sou essa pessoa mesmo, não consigo ser diferente - disse Adriane.

Galisteu e Ayrton Senna

O relacionamento entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna começou quando ela trabalhava como modelo nas pistas da Fórmula 1. Após uma recusa inicial, ela acabou cedendo aos contatos do piloto. O primeiro encontro pessoal aconteceu em uma festa após uma vitória de Senna. A aproximação definitiva ocorreu quando o piloto foi até a agência onde Adriane trabalhava.

continua após a publicidade

Durante essa conversa no apartamento de Senna em São Paulo, Adriane Galisteu perguntou sobre o relacionamento dele com Xuxa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Perguntei do namoro dele com a Xuxa, que tinha sido muito exposto na época, de alguma forma. Ele me disse que foi completamente apaixonado por ela, mas que esse relacionamento não tinha dado certo porque ela não quis mais, que era uma questão profissional, e que ele decidiu, então, depois de ter sofrido por um ano, não mexer mais com esse assunto - disse Galisteu.

O primeiro episódio do documentário, intitulado "Conto de fadas", foca no início do relacionamento. Segundo Adriane, o primeiro beijo só aconteceu dias depois, quando Senna a convidou para ir a Angra dos Reis. Após a morte do tricampeão da Fórmula 1, a família do piloto não manteve a relação harmoniosa com a apresentadora, que escreveu um livro sobre a relação de 405 dias com o atleta.

continua após a publicidade