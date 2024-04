Brasileirão: Paulo Andrade, Ana Thaís e Eric Faria preveem gigante na luta contra o rebaixamento

Comentaristas apontaram o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento no Brasileirão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 08:00 • Belo Horizonte (MG)

O Brasileirão começou no último sábado (13), mas a primeira rodada termina neste domingo (14), com jogos de alguns gigantes do país. Um deles é o Cruzeiro, que segundo os jornalistas Paulo Andrade, Ana Thaís Matos e Eric Faria, da Globo, vai lutar contra o rebaixamento.

Tetracampeão brasileiro, o Cruzeiro somou um rebaixamento recente e vive início de 2024 irregular, com troca de treinadores. Para o trio do "Seleção Sportv", o clube mineiro é um dos candidatos a voltar para a Série B, junto de Atlético-GO, Criciúma e Juventude.

O Cruzeiro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no Mineirão, às 17h. Além dos candidatos ao rebaixamento, Ana, Eric e Paulo também elegeram os postulantes ao título, com Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, com Internacional e Fluminense correndo por fora.

Na briga por vaga na Libertadores, o trio de comentaristas colocou Athletico Paranaense, Corinthians, Grêmio, Red Bull Bragantino e São Paulo. Para os jornalistas, Bahia, Botafogo, Vasco, Cuiabá, Fortaleza e Vitória serão coadjuvantes na competição.