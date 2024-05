Volta de Thiago Silva ao Fluminense é prova de amor e gratidão

Thiago Silva está de volta ao Fluminense (Foto Nelson Perez/Fluminense F.C.)







Escrito por Pedro Gilio • Publicada em 07/05/2024 - 12:33 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 07/05/2024 - 14:23

O Monstro voltou. Thiago Silva está de volta ao Fluminense 15 anos depois. A notícia é essa. E é simples. O melhor zagueiro brasileiro dos últimos 20 anos, um dos melhores da história do país, um dos melhores da história do MUNDO, está de volta para casa. E ainda em alto nível, há de se ressaltar.

É inegável o ganho que o Fluminense vai ter DENTRO de campo. Mas eu preciso falar aqui sobre algumas coisas que vão além. Eu preciso falar aqui sobre autoestima, sobre ciclos, sobre tempo, sobre identificação, sobre amor.

Thiago Silva começou na base do Fluminense e saiu antes de se profissionalizar. Voltou quando ele mais precisava. Depois de sofrer uma pneumonia na Rússia, ele voltou para casa. E explodiu para o mundo. Quinze anos depois de ele recuperar a autoestima, o prazer de jogar futebol e de ser identificado como o Monstro, como o Melhor Zagueiro do Brasil, como o Thiago Silva do Fluminense, ele está de volta. No momento que o Fluminense mais precisa dele.

Nesses 15 anos, quase 16 anos muita coisa aconteceu. A maior cicatriz deixada pra trás por Thiago no Fluminense foi fechada no ano passado. Mas isso não significa que ele não tem muito a conquistar. E, mais importante, a retribuir.

O torcedor do Fluminense, há cinco, seis anos, estava desacreditado. E a volta do Monstro pra casa é meio que um prolongamento de um ciclo que já pode ser considerado um dos maiores da história do clube. O retorno de Fred em 2021, o ano espetacular em 2022, incluindo o último gol e o último jogo do camisa 9, o retorno de Marcelo em 2023, o Dinizismo conquistando o mundo, o título da Libertadores… E agora, o torcedor, sofrendo com um início complicado de 2024, vai poder sorrir e falar, com a autoestima renovada: o Monstro voltou.