Vão sair? Mano Menezes faz mistério sobre futuro de André e Arias no Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Peças essenciais no Fluminense, André e Jhon Arias não possuem permanência assegurada até o fim da janela de transferências. No entanto, a eliminação precoce na Copa do Brasil pode contribuir para uma saída nas próximas semanas.

Em coletiva, Mano Menezes fez mistério sobre o futuro de dois dos principais jogadores do elenco. O comandante não sabe se contará com seus astros até o fim da temporada em busca dos objetivos do clube.

- Temos muitas coisas no meio do caminho. Temos situações de indefinições. Temos André, Arias. Temos muitas coisinhas que deixam o treinador de cabelo branco. Ou até sem cabelo. Mas temos que resolver - disse o treinador.

Nas últimas semanas, André chegou a ser especulado no Fulham, da Inglaterra, mas o Fluminense esperava uma proposta com valores mais altos pelo volante. Por outro lado, Arias recebeu ofertas da Rússia no início do ano, mas não se interessou pela mudança.

Sem a Copa do Brasil, o Tricolor tem apenas o Brasileirão e a Libertadores em seu horizonte. Em caso de outra eliminação precoce na competição continental, o Time de Guerreiros talvez encontre mais dificuldades para manter os dois atletas.

O Fluminense não se encontraria em uma fase ambiciosa por títulos, como foi em 2023 para segurar André diante de uma proposta do Liverpool visando a conquista da Libertadores. A equipe de Mano Menezes talvez tenha apenas a missão de escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube já vem se preparando para possíveis saídas e buscou reforços no mercado. Facundo Bernal seria o substituto para o camisa sete, enquanto o Time de Guerreiros contratou Kevin Serna, que atua como um ponta e vem fazendo boas apresentações.

Outro ponto que pode jogar em favor de supostas vendas de André e Arias é o fato do Fluminense "deixar dinheiro pelo caminho" com as eliminações. O Tricolor deixou de arrecadar R$ 4,515 milhões por um classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

As duas próximas semanas devem ser decisivas, uma vez que o clube saberá se estará classificado para a próxima fase da Libertadores ou não. E então, os dirigentes deverão pensar na melhor solução de olho tanto no aspecto esportivo, quanto orçamentário.