Torcedores do Fluminense invadem sede das Laranjeiras

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 21:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Irritada com a fase atual do Fluminense na temporada, os torcedores do clube invadiram, na noite desta terça-feira (2), a sede das Laranjeiras, na Avenida Pinheiro Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. O grupo, formado por pelo menos 60 tricolores, soltou rojões e exigiu falar com o presidente do clube, Mário Bittencourt.

Entre as reivindicações dos torcedores, estão a saída de alguns atletas do atual elenco e contratações pontuais para a equipe.

Ricardo Conceição, gerente do clube, conversou com os torcedores. Eles ficaram cerca de um hora no local. O Fluminense é o lanterna no Brasileirão, com apenas seis pontos. Na segunda-feira, anunciou a contratação de Mano Menezes, como substituto de Fernando Diniz.

