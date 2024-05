Torcedores do Fluminense detonam arbitragem de Wilmar Roldán: ‘Pra sair de camburão’

Wilmar Roldán distribuiu três cartões amarelos para jogadores do Fluminense na etapa inicial (Rodrigo ARANGUA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 22:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Na Libertadores, o Fluminense sofreu para empatar com o Colo-Colo na etapa inicial. No entanto, o desempenho do árbitro Wilmar Roldán não agradou em nada os torcedores nas redes sociais.

No primeiro tempo, o colombiano distribuiu cartões amarelos para Germán Cano, Felipe Melo e Ganso. No entanto, os fãs do Tricolor reclamaram de algumas não marcações de faltas da equipe chilena sobre os atletas da equipe de Fernando Diniz.

Confira as reações na web: