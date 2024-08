Thiago Silva retornando: veja a provável escalação do Fluminense contra o Bahia no Brasileirão

(Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro

Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho na saída da zona de rebaixamento, o técnico Mano Menezes deve voltar a escalar jogadores que foram poupados na derrota para o Juventude pela Copa do Brasil, como o zagueiro Thiago Silva e o volante André.

O Tricolor das Laranjeiras vem de três vitórias consecutivas sobre Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, e está a dois pontos do Corinthians, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Bahia vive sequência negativa: perdendo cinco partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro, a equipe de Rogério Ceni saiu do G-4.

A tendência é que o Fluminense retorne com Thiago Silva e André, poupados para o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Caso vença o Esquadrão de Aço, o clube carioca chegará a sua quarta vitória seguida, repetindo o que foi feito em 2022.

Outro nome que não foi relacionado foi Germán Cano: há 14 jogos sem marcar, o argentino vive sequência negativa e não vem mais sendo unânime no time titular, e sofrendo lesões. Enquanto trata de dores no pé direito, a vaga no ataque tricolor deve ficar para Kauã Elias, titular nos últimos dois jogos e autor de gol de vitória.

No entanto, a provável escalação do Fluminense para a partida contra o Bahia tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias