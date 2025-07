O time titular do Fluminense deve sofrer mudanças para enfrentar o São Paulo, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com a lesão de Ignácio, Thiago Silva deve retornar aos 11 iniciais e atuar ao lado de Freytes, além de prováveis mexidas nos demais setores. A bola rola às 16h, no Morumbi.

Contra o Palmeiras, o camisa 3 começou no banco de reservas como parte do revezamento feito pela comissão para controle de carga. Contudo, após a contusão do companheiro, foi acionado e o substituiu aos 15 do segundo tempo. No dia seguinte, exames apontaram uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, com previsão de retorno de seis semanas.

Renato Gaucho durante partida contra o Palmeiras Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Quais sao as opções do Fluminense contra o São Paulo?

A rotatividade promovida por Renato Gaúcho visa proteger os atletas do desgaste físico e prevenir lesões. O treinador adota esse comportamento desde que chegou ao clube e manteve principalmente após o Mundial, onde jogaram seis jogos de alta intensidade e sob forte calor. Dessa forma, a cada partida um time diferente vai à campo.

Para suprir a ausência de Ignácio, o Tricolor tem Thiago Santos e Manoel à disposição. Ambos foram pouco acionados na temporada e Thiago, em alguns casos, atuou de volante. A situação restringe ainda as opções táticas do time, que via no camisa 4 uma peça importante no esquema de três zagueiros, que funcionou nos Estados Unidos e diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Na lateral, por exemplo, a última dupla foi Samuel Xavier e Fuentes, que também atuaram contra o Cruzeiro. Contra o Flamengo, Renê e Guga cumpriram a função, sendo possível que comecem em campo pela lógica do revezamento.

Avançando para o meio de campo, outro trio deve ser escolhido por Renato. Martinelli é um dos principais pilares do setor, mas tem sido substituído no segundo tempo por precaução. Com ele, Hércules, Bernal, Nonato e Lima são os candidatos a fechar o trio, que tem também Ganso como opção de característica diferente.

Na frente, Cano, John Kennedy e Eve são as possibilidades na referência e, pelas últimas escalações, o argentino deve começar no banco de reservas. O mesmo vale para as pontas, que tem Canobbio, Serna, Soteldo, Keno, Paulo Baya e agora Riquelme Felipe, que retornou ao profissional depois de jogos pelo sub-20. Por não ter jogado contra o Palmeiras, a tendência é que o uruguaio seja titular.

