Sonho do Fluminense, revitalização de Laranjeiras é adiada para 2025

Sonho da gestão do Fluminense, a revitalização de Laranjeiras está adiada para 2025 devido ao início do recesso parlamentar, na segunda-feira (16). O clube planeja modernizar a estrutura do Estádio Manoel Schwartz com dinheiro que virá da venda do potencial construtivo do local.

O texto que será votado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ) já foi redigido pelo secretariado do executivo, revisado e rediscutido entre ambas as partes, segundo apurou o Lance!. O clube já informou a metragem do terreno que terá seu potencial construtivo vendido e transferido para outro ponto da cidade, quanto espera receber e o que pretende fazer com o dinheiro.

Nesse momento, o Fluminense aguarda ações da Prefeitura para que o Projeto de Lei (PL) seja encaminhado à CMRJ e votado entre os vereadores. Para ser aprovado, o PL precisa dos votos de metade dos políticos da Câmara mais um.

Apesar do início dos trâmites já ter sido tratada, o clube só retomará o sonho de revitalizar Laranjeiras em 2025, pois o processo demanda paciência. Em fevereiro, a Câmara Municipal voltará a atuar, e o Fluminense tem a seu favor a reeleição do vereador Carlo Caiado, que é o atual presidente da CMRJ e tricolor declarado.

A Prefeitura demonstrou disposição em ajudar o clube, assim como fez com o Vasco e vem fazendo com o Flamengo em relação ao novo estádio do Rubro-Negro.

O que o Fluminense pensa em reformar?

O Fluminense possui um projeto pronto para a revitalização do Estádio de Laranjeiras feito pela empresa Apiacás. O clube não possui a intenção de aumentar a capacidade do local, mas reformar vestiário, área destinada à imprensa e estar apto a receber partidas de pequeno porte, como jogos de Campeonato Carioca.

Além disso, o Tricolor planeja utilizar parte do dinheiro da venda do potencial construtivo de Laranjeiras para finalizar as obras do CT Carlos Castilho. Embora os campos estejam prontos, o clube planeja concluir a parte hoteleira.

Treino do Fluminense no CT Carlos Castilho, local que também será beneficiado pela venda do potencial construtivo de Laranjeiras (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Quais os próximos passos?

Uma vez costurado e o texto redigido pelo secretariado da Prefeitura, Eduardo Paes precisa assinar e encaminhar o PL para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Baseado no que aconteceu com o Vasco, o projeto deve ser discutido em audiências públicas antes de ser, de fato, votado e aprovado com maioria simples.

Após esses trâmites que demandam tempo e paciência, o Fluminense poderá iniciar a venda do potencial construtivo de Laranjeiras. No entanto, as obras só poderão ser iniciadas após a publicação no Diário Oficial.