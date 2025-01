Serna abre o jogo sobre saída de Arias do Fluminense e briga por posição no ataque

Titular do Fluminense, Kevin Serna abriu o jogo sobre a possível saída de Jhon Arias do Tricolor na atual janela de transferências. O colombiano afirmou que não conversa muito sobre o tema com seu compatriota e respeita a decisão de seu companheiro.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Serna afirmou que a continuidade de Arias no Fluminense seria muito importante para o clube por conta de seu tamanho na instituição e por como agrega tecnicamente. No entanto, o camisa 90 mantém cautela com relação a esse assunto.

- Eu não falo com ele sobre esses temas. É um tema pessoal. Ele tem um sonho, que é jogar na Europa. Eu trato de falar de outros temas. Nunca falo disso com ele, pois ele trata com seu representante e espera ver o que acontece. Se puder ficar, melhor para o nosso time. Sabemos o que significa o Arias para a gente e para o Fluminense. Vamos ver o que acontece.

Kevin Serna também comentou sobre a briga por posição no Fluminense com a chegada de Canobbio, a permanência momentânea de Arias e a promoção de Riquelme Felipe da base. O colombiano prometeu dar o seu melhor nos treinos e potencializar seus companheiros.

- Como um profissional, você quer ter os melhores jogadores ao seu favor. Na minha posição, eles tratam de me potencializar. E eu trato de potencializá-los. Temos que trabalhar um pouco mais para ficar com a posição. Sabendo que atrás de nós tem jogadores, como Arias, Canobbio, Keno. Temos que trabalhar forte e correr mais que os outros.

Além dos atletas que já estão integrados ao elenco do Fluminense, Serna encontrará um outro "rival", uma vez que Joaquin Lavega ainda não se apresentou ao Tricolor. O atleta participa do Sul-Americano Sub-20 com o Uruguai.