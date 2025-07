O Fluminense completou 123 anos na segunda-feira (21) e a data celebrativa vem em meio a uma sequência de derrotas no Brasileirão. No retorno do Mundial de Clubes, o Tricolor perdeu para Cruzeiro e Flamengo, e espera encerrar o "inferno astral" diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã.

Apesar dos últimos resultados negativos, é importante levar em conta o desgaste causado pela Copa do Mundo de Clubes, na qual o Flu disputou seis partidas de alta intensidade — especialmente contra o Borussia Dortmund, Inter de Milão e Al-Hilal. Como destacado por Renato Gaúcho na última coletiva, o time chegou "no meio do tiroteio", enquanto os demais tiveram tempo para descansar.

Analisando as atuações, há pontos negativos e também positivos. Contra o Cabuloso, o time sofreu dois gols em falhas de marcação, mas depois teve alto volume de jogo, pecando nas conclusões. No clássico, o setor defensivo teria atuação impecável, não fosse a desatenção nos minutos finais que custou caro. Diferente da anterior, nessa partida a produção ofensiva foi baixa, expondo a dificuldade do time sem Arias em campo.

De toda forma, a má fase de resultados vivida pelo Fluminense pode se encerrar no confronto válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Curiosamente, o adversário desta temporada é o mesmo da passada e da de 2021, com uma vitória para cada lado. No recorte dos últimos cinco anos (pulando 2020, um ano atípico), o time encontrou dificuldade de vencer depois das celebrações de aniversário.

Renato Gaúcho reclama com o time no clássico contra o Flamengo (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Relembre os resultados do Fluminense depois de 21 de julho

2024

Na temporada passada, o Fluminense também encarou o Palmeiras no Brasileirão. O jogo foi no Maracanã e terminou em vitória por 1 a 0 com gol de Jhon Arias. A vitória deu fôlego ao time na briga contra o rebaixamento e veio em resposta quase imediata à contratação de Mano Menezes, que substitui Fernando Diniz. Nas rodadas anteriores, o Flu empatou com o Criciúma e venceu o Cuiabá.

continua após a publicidade

2023

No ano da conquista da Libertadores, o Tricolor foi derrotado fora de casa para o Coritiba, por 2 a 0. Antes disso, empatou sem gols com o Flamengo e venceu o Internacional, no Maracanã, por 2 a 0, com gols de Martinelli e Germán Cano.

2022

Em 2022, Cano e Jhon Arias marcaram para o Flu na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, no Maracanã. Na rodada anterior, venceu o Goiás por 3 a 2 e empatou em 2 a 2 com o São Paulo. A temporada, que começou com o título Carioca, terminou com uma grande campanha no Brasileirão, na qual os comandados de Diniz ficaram em terceiro.

2021

No ano de 2021, o Tricolor e o Alviverde se encontraram no Allianz Park. Até então, o Flu nunca tinha vencido o adversário fora de casa, o que mudou em 2024, com a vitória que garantiu a permanência na Série A. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0 com gol contra de Manoel. Antes, perdeu para o Grêmio e venceu o Sport.

2019

Na primeira passagem de Diniz e primeiro da gestão de Mário Bittencourt, o Fluminense foi derrrotado por 2 a 1 para o São Paulo. Antes, perdeu para o Vasco e empatou com o Ceará.