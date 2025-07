Peças importantes para o Fluminense, Paulo Henrique Ganso e Germán Cano, voltaram a ser relacionadas para o jogo contra o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão. O atacante ficou fora apenas da última partida, contra o Flamengo, enquanto o meia perdeu também a anterior, contra o Cruzeiro.

O camisa 10 estava no departamento médico tratando uma lesão muscular, mas treinou normalmente nesta semana, estando em condição de jogo para entrar em campo nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã.

Apesar de não ter sido relacionado por opção técnica na rodada passada, Cano voltou de lesão há pouco tempo. Antes do Mundial de Clubes, lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficou cerca de um mês em tratamento, retornando aos campos apenas nos Estados Unidos. Mesmo assim, ainda é o artilheiro do time na temporada e principal esperança de gols.

Ganso e Cano voltam a ser relacionados para a partida contra o Palmeiras (Foto: Reprodução/Fluminense)

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio (Soteldo) e Germán Cano. (Técnico: Renato Portaluppi)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista e Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Maurício e Facundo Torres; Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

