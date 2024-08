Sem minutos: qual a razão para Ignácio ainda não ter estreado pelo Fluminense?

Ignácio assina contrato pelo Fluminense. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro

Contratação recentemente pelo Fluminense, o zagueiro Ignácio ainda não ganhou minutos sob o comando de Mano Menezes. O defensor custou R$ 11,9 milhões aos cofres do clube e foi relacionado para os últimos quatro jogos, mas sequer saiu do banco de reservas. A situação, que começava a gerar dúvidas nos torcedores, foi esclarecida pelo treinador Mano Menezes em coletiva pós-jogo contra o Bahia.

Questionado, o treinador pregou cautela com a utilização do defensor: Mano afirmou que ainda não tem uma avaliação ‘correta’ sobre o jogador e que não quer arriscar colocá-lo em situações que gerem 'conclusões precipitadas'.

-E eu cuido muito para não expor o jogador que chega, porque se você coloca, criando-se uma expectativa sobre uma contratação na hora errada e não vai bem, é o contrário do que está acontecendo com o Serna. Foi bem, a gente mantém, está indo bem. Então vamos segurar um pouquinho, exatamente por aquilo que temos em relação àquilo que estamos fazendo. Ainda não temos um parâmetro de Ignácio. Quando tivermos isso, vamos estar seguros para colocá-lo, assim como colocamos todos os outros.

Contratado junto do defensor, Kevin Serna já se tornou titular da equipe comandada por Mano Menezes. O colombiano soma uma assistência em quatro partidas disputadas e desde a estreia, contra o Palmeiras, assumiu a titularidade no time.

Mano Menezes, treinador do Fluminense. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Aos 27 anos, Ignácio foi anunciado pelo Fluminense em julho deste ano, em negociação junto ao Sporting Cristal, do Peru. Ele foi revelado pelo Força e Luz-RN e teve passagens por CSA, Bahia e Chapecoense antes de assinar no futebol peruano. Ignácio tem contrato com o Fluminense até junho de 2028.

Inicialmente, o Tricolor das Laranjeiras tentou um empréstimo para contar com o atleta, proposta recusada pela equipe peruana. Com isso, o Flu cedeu ao desejo do Sporting Cristal e acertou a contratação de forma definitiva.