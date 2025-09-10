Thiago Silva manda recado a Neymar e Lucas Moura após gol pelo Fluminense: ‘Sabem bem’
Zagueiro tricolor decide classificação às semifinais da Copa do Brasil
Autor do gol da classificação do Fluminense sobre o Bahia nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil, Thiago Silva explicou o lance decisivo e brincou com Neymar e Lucas Moura. O zagueiro afirmou que a jogada é treinada por ele, e quem o conhece há mais tempo, como os ex-companheiros de Seleção Brasileira, está acostumado.
— Quem me conhece sabe mais ou menos os movimentos que eu faço. Lucas Moura, Neymar, devem estar assistindo e sabe bem que essa bola, quando eu saio, é muito difícil de alguém pegar, porque você ganha o teu adversário no contratempo — disse Thiago ao "Sportv".
— O Jean Lucas estava me marcando, mas ele estava, de uma maneira, deixando a frente para eu correr. Eu só desloquei ele um pouquinho e saí pela frente, porque normalmente, nessa jogada, a defesa entra pra proteger a linha do gol e eu venho por fora. Essa bola foi treinada. Inclusive, de ontem pra hoje, eu tive um torcicolo incrível, porque tantas bolas paradas ontem… Eu falei pro Guga ali agora: “meu pescoço não doeu à toa” — completou.
Fluminense x Bahia: como foi o jogo?
O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 nesta quarta-feira (10) e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O placar do jogo de ida foi 1 a 0 para o Bahia. Os gols do jogo foram marcados por Canobbio e Thiago Silva.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Maracanã; Rio de Janeiro
⚽Gols: Canobbio 8'/2T (FLU), Thiago Silva 39'/2T
🟨 Cartões amarelos: Freytes, Canobbio (FLU) Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago, Cauly (BAH)
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público presente: 48.668
💸 Renda: R$ 1.980.099,50
⚽ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Nonato (Acosta); Serna (Keno), Canobbio (Ignácio) e Everaldo (Cano).
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Juninho) e Michel Araújo (Iago); Kayky (Sanabria) e Willian José (Cauly).
