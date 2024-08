Relembre a última vez em que Juventude e Fluminense se enfrentaram na Copa do Brasil

Foto: Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Rivais nesta quinta-feira (1), Juventude e Fluminense já se enfrentaram em algumas oportunidades na história da Copa do Brasil. Confira os detalhes!

O último encontro

As equipes já jogaram na Copa do Brasil em seis oportunidades, com três vitórias do Tricolor, dois empates e apenas uma vitória do Jaconero. No último encontro, na Copa do Brasil de 2004, o Flu venceu por 2 a 1 em um jogo emocionante.

Após um empate no primeiro jogo, o Juventude abriu o placar após os 30 do segundo tempo. Guerreiro, o Flu virou, aos 43 e 45, com gols de Antônio Carlos e Alanzinho.

Estatísticas de Juventude x Fluminense

Juventude e Fluminense já se enfrentaram em 27 oportunidades, com oito vitórias do Jaconero, sete empates e 12 triunfos do Tricolor.

Em jogos com mando do Juventude, vantagem para os donos da casa, com sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 12 jogos. No último encontro entre os dois, no Brasileirão deste ano, empate por 1 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventude e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLUMINENSE

COPA DO BRASIL - OITAVAS DE FINAL - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 1° de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos, Lucas Freitas (Da Rocha); Caíque (Oyama), Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos (Thiago Silva), Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Ganso (Lima); Arias, Kauã Elias e Serna.