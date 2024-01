- Eu acho que eu estou sem dormir desde o meio do ano, quando chegou a primeira sondagem do Fluminense. Eu já falei ‘caramba, cara, olha isso, olha aqui, que legal’, porque é um futebol moderno. A gente não vê muito isso. Eu trabalhei com Felipão, trabalhei um pouco com o Tite, com o Geninho. E a gente não via muito isso, uma construção desde lá de trás. E isso para mim é magnífico porque eu gosto.