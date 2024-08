Jogador fez dois gols pelo CRB na final da Copa do Nordeste de 2024 (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 06:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Em março de 2024, o Fluminense emprestou o centroavante João Neto ao CRB. No entanto, o clube carioca solicitou o retorno do atleta, que irá se reapresentar na próxima segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A possibilidade de retorno do atleta ao Tricolor já estava prevista no acordo entre ambas as partes. João Neto não participou do treino do CRB, na última quinta-feira (22), comandado pelo técnico Daniel Paulista.

Mesmo tendo sido reserva durante a sua passagem pelo CRB, João Neto foi importante em vários jogos, principalmente na final da Copa do Nordeste, quando marcou dois gols, contra o Fortaleza. O Porto (POR) se interessou pelo futebol do atacante e estaria disposto a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra, ainda nesta janela de transferências.

O técnico Mano Menezes ganhou mais uma opção para o ataque do Fluminense, visto que o titular, Cano, continua em fase de transição para retornar aos treinos com o grupo após lesão no pé direito. Atualmente, o também garoto Kauãn Elias é a única opção para o ataque tricolor.

Mais um cria de Xerém, João Neto é promessa das categorias de base do Fluminense. No início do ano, o jovem disputou cinco jogos com a equipe principal, no Carioca, antes do retorno dos titulares das férias. Nesse período, fez dois gols e deu uma assistência.

Fluminense volta a campo neste sábado, às 21h, para enfrentar o Atlético-MG. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 18º colocado, com 21 pontos somados.

