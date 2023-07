Após sete anos atuando na Europa, Marlon está de volta ao Brasil. Revelado pelo Fluminense, o zagueiro acertou nesta terça-feira o seu retorno ao Tricolor Carioca por empréstimo de um ano. O defensor pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas defendeu na última temporada o Monza, da Itália, onde foi um dos principais passadores da Serie A. Um atributo que costuma agradar ao técnico Fernando Diniz.



Marlon atuou em 28 partidas do Monza no Campeonato Italiano, tendo uma média de 56,7 passes a cada 90 minutos em campo e um aproveitamento de 92,3% no fundamento, a terceira melhor marca da competição. Apenas o esloveno Lobotka, do campeão Napoli, com 94,1%, e o francês Adama Soumaoro, do Milan, com 93,2%, foram mais eficientes no quesito.



O novo reforço da equipe das Laranjeiras foi também um dos jogadores de melhor aproveitamento nas bolas longas no Italiano. Com 62,7% de acerto, Marlon foi o 6º zagueiro no ranking geral da disputa.



Profissional desde 2014, quando estreou pelo Fluminense, Marlon acumula passagens ainda pelo Barcelona, da Espanha, Nice, da França, Sassuolo, também da Itália, Shakhtar, da Ucrânia, e o Monza.



MARLON NO ITALIANO 2022-2023

- Dados Sofascore e OGol



28 jogos

1588 minutos em campo

0 gols

0 assistências

92,3% de acerto no passe (3º geral)

62,7% de acerto na bola longa (6º entre zagueiros)

65,5% dos duelos aéreos ganhos (14º entre defensores)

50% dos duelos no chão ganhos

56,5% das disputas de bola vencidas

1,9 desarmes por 90 minutos em campo

1,0 interceptação por 90 minutos em campo

2,62 cortes por 90 minutos em campo