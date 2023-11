Nessa reta final, o Fluminense depende apenas de si para conquistar a marca, uma vez que tem "jogos diretos" contra Palmeiras (2º) e Grêmio (3º) nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo a partida contra o Verdão no Allianz Parque, e o duelo com o Imortal no Maracanã. No fim de semana, o Tricolor também pode dar o troco em relação ao resultado do primeiro turno contra seu rival.